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Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bület Arınç'la "KHK bir facadır" röportajını yapan gazeteci Kemal Öztürk, "Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmedi" dedi. Ayrıca bugün toplanan YİK'de KHK ile ilgili sözleriyle gündeme gelen Bülent Arınç'ın sözlerinin çarpıtıldığını ifade ettiği öğrenildi.

05.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" sözleri sonrası sosyal medyada, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulundan istifa ettiği iddia edilmişti. Arınç'la son röportajı yapan gazeteci Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri doğru değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Toplantıya Bülent Arınç'ın yanı sıra YİK üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

"10 MADDELİK AÇIKLAMAMI VERMİŞTİM"

Yeni Akit'in haberine göre toplantıda Bülent Arınç'ın "KHK uygulamaları bir facia" sözleri de değerlendirildi. Arınç'ın toplantıda sözlerinin amacından saptırıldığını belirterek, gerçek amacının bazı KHK mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile getirmek olduğunu, FETÖ'yü aklamak gibi bir niyetinin asla olamayacağını ve bu konuyla ilgili 10 maddelik bir açıklamada kamuoyuna yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN: KONUŞMALARINIZA DİKKAT EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise, gerek YİK üyelerinin gerekse partisindeki milletvekillerinin konuşmalarına dikkat etmesi uyarısında bulunduğu, KHK'lerin neden çıkarıldığını anlattığı öğrenildi.

OHAL KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASI KONUŞULDU

Öte yandan toplantıda OHAL Komisyonun çalışmaları da ele alındı. 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle OHAL Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 200 başvurunun 92 bini ile ilgili karar verildiği, 34 bin 200 ile ilgili ise incelemenin yapıldığı, karar verilenlerden 8 bin 100'ünün kabul edildiği ve kabul kararlarından 33'ünün kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkin olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Arınç, Youtube üzerinden yayımlanan son röportajında "KHK bir faciadır" demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, bu sözlerin Arınç'ın kişisel görüşleri olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" demişti.

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Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Kemal Öztürk, Bülent Arınç, Politika, Güncel


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