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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu, tüm üyeleriyle ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda ilk kez tüm üyelerin olduğu fotoğraf da verildi.

02.10.2019 17:26

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ana gündem, kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik oldu. Hazırlanan yönetmeliğe son şeklinin verildiği öğrenildi.

Toplantıda aynı zamanda iç ve dış siyasete yönelik gelişmeler de ele alındı.

2 SAATLİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıya; kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.

İLK FOTOĞRAF KARESİ

Kurul, ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı öncesi çekilen fotoğraf, tüm üyelerin bir arada bulunduğu ilk fotoğraf olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel

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