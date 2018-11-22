Cumhurbaşkanlığına 96 Bin TL'lik Hediye Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında yöneltilen bazı sorulara yazılı olarak yanıt verdi. Oktay, gelen bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığına, 2017 yılında şahıslardan veya kurumlardan yaklaşık 96 bin TL hediye edildiğini açıkladı.

BAĞIŞ, YARDIM VE ÖZEL GELİRLER: 95 BİN 750 TL

Komisyonda CHP Milletvekili Sibel Özdemir, Sayıştay'ın 2017 Cumhurbaşkanlığı denetim raporunda yer alan "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" bölümünde yer alan 95 bin 750 TL'yi gündeme getirdi. Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı faaliyet sonuç tablosunda 95 bin 750 TL alınan bağış ve yardımlar var ve özel gelirler. Nedir bu özel gelirler? Hangi kurum ve kuruluşlardan alınmıştır?" diye sordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Oktay söz konusu 95 bin lirayla ilgili, "Şahıslardan veya kurumlardan Cumhurbaşkanlığına hediye edilen varlıkların muhasebe tekniklerine uygun olarak yapılan kaydıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

KİTAPLARA 15 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Cumhurbaşkanlığı bütçesinde "diğer sermaye gideri" olarak gösterilen 15 milyon liralık kaynağa dikkat çekerek, "Bu miktar nereye harcanmaktadır" diye sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise paranın kütüphane için kullanılacağı yanıtı verdi. Oktay, "Söz konusu harcama ödeneği, Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde kullanılacak 1 milyon 392 bin kitabın kataloglanması ve dijitalleşmesine yönelik hizmet alımına ilişkin rakamdır" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hüseyin Kaçmaz

KÜTÜPHANENİN İNŞASI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık 130 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek kütüphanenin inşası sürüyor. 24 saat açık olması planlanan kütüphanenin önümüzdeki aylarda 1,5 milyon kitapla açılması zamanla 5 milyon kitabın bulunduğu bir kütüphaneye dönüşmesi hedefleniyor.