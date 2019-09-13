Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanlığından Ankara'da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.

13.09.2019 14:36Cumhurbaşkanlığından Ankara'da vatandaşlara aşure ikramı
Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Beştepe Millet Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Edilen duanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından aşure dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan aşure bir saatte tükendi.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşure için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.
Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara, İzmir, İstabul, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde de Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 New York'dan gün doğumu manzaraları
16:40 MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal: "Her Yezid'in karşısında birde kadın vardır"
16:40 Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi kayıtları başladı
16:40 AK Parti oylamaya katılmayarak destek verdi, Seçer borçlanma yetkisini aldı
16:39 Emine erdoğan, öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı
16:39 Diyarbakır soylu'dan 'diyarbakır anneleri'ne milyonlarca insan sizinle beraber
16:39 Diyarbakır soylu'dan 'diyarbakır anneleri'ne milyonlarca insan sizinle beraber