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Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı

Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konyaaltı Yaşam Parkı'nda inşa ettiği Dijital Gösterim Merkezini inceledi.

13.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:35
Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı
Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konyaaltı Yaşam Parkı'nda inşa ettiği Dijital Gösterim Merkezini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Antalya 'da milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimiz ile vizyon projelerimizin vatandaşlarımıza ve ülkemize gelen misafirlerimize tanıtacağı Dijital Gösterim Merkezi oluşturdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesi nedeniyle, salgından önce planlanan ve kurulumunda son aşamaya gelen Dijital Gösterim Merkezi, virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte açılacak.

Dijital Gösterim Merkezi Projesiyle, ülkemizin tanıtımının yapılmasının yanı sıra milletimizi bir paydada buluşturan önemli günlerimiz başta olmak üzere ortak değerlerimizin ve vizyon projelerimizin vurgulanması ve anılması hedefleniyor. Led ekranlar ve en son mapping, hologram, teknolojilerinin kullanılacağı Dijital Gösterim Merkezinde; Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde geldiği noktayı gösteren SİHA, ATAK Helikopteri, Milli Muharip Uçak ve Milli Gemi (MİLGEM) v.b projeler, Türkiye'nin Otomobili, Zeugma, Göbeklitepe, Kapadokya, 2020 Patara Yılı, Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 19 Mayıs: Milli Mücadele'nin İlk Adımı, TBMM'nin 100. Yılı, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü Etkinlikleri, Radyo-İletişim Günleri, Sıfır Atık Çevre Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele gibi toplumun ortak paydada buluştuğu temaların işlendiği gösterim ve etkinliklerle hizmet vermesi amaçlanıyor.

"Antalya markasına güç katacak"

Merkezin, Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımı için hazırlanmış çok önemli bir proje olduğunu belirten Vali Karaloğlu "Antalya markamızı daha da güçlendireceğine ve şehrimizin tanıtımına çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Gösterim Merkezimizi şehrimize kazandıran İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Nisan ayının başında hizmete açılması planlanan merkezimizin açılışı maalesef Korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. İnşallah bu virüsü milletçe yendikten sonra Dijital Dönüşüm Merkezimizi de açacağız" dedi.

Dijital Gösterim Merkezinde ilk ay için dört tema belirlendi. Patara2020 teması, TBMM'nin 100. yılı, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ve Kanal İstanbul Projesi ziyaretçilere tanıtılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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