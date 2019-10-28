Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video: İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı için özel video hazırlandı.

Sultan Alparslan'ın komutasında Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen tarihi sürecin sanatsal bir dille anlatıldığı yapım, Genelkurmay Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının savaş tabloları koleksiyonunda bulunan eserlerin 3D teknolojisi kullanılarak modellenmesiyle oluşturuldu.

TÜRK SAVAŞ TARİHİ İÇERİSİNDEN KARELER YER ALIYOR

Videoda yer alan yağlı boya tablolar, Türk Savaş Tarihi içerisinde yer alan Malazgirt Savaşı, Varna Meydan Muharebesi, İstanbul'un fethi, Mohaç Meydan Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli cephelerinde verilen mücadeleyi gözler önüne seriyor.

"AZİZ MİLLETİMİZİN ÖYKÜSÜ TARİH BOYUNCA UNUTULMAZ ZAFERLERLE BÜYÜDÜ"

Tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının semada dalgalandığı görüntüler eşliğinde "Öyle bir destandır ki aziz milletimizin öyküsü tarih boyunca unutulmaz zaferlerle büyüdü." sözleriyle başlayan yapım, "İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde... Dün Asya'da ve Avrupa'da hoşgörünün ve vicdanın kadim mirasçıları, bugün Afrika ve Orta Doğu'da huzurun ve barışın tek teminatı... Azim, kararlılık, cesaret ve fedakarlıkla kurulan maziden atiye bağımsızlıkla yoğrulan Cumhuriyet'imizin 96'ncı yılı kutlu olsun." ifadeleriyle son buluyor.