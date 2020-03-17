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Cumhurbaşkanlığından dörtlü zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi.

17.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:44
Cumhurbaşkanlığından dörtlü zirve açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye , göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Suriye, Ekonomi

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