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Cumhurbaşkanlığından İstanbul'da aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.

13.09.2019 14:58Cumhurbaşkanlığından İstanbul'da aşure ikramı
Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının andından Eyüp Sultan Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşurelerin dağıtımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve bazı vali yardımcıları tarafından yapıldı.
Vatandaşlar, dağıtılan aşureleri alabilmek için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.
Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde de Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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