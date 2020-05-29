Cumhurbaşkanlığından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel mest eden konser
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı.
29.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:56
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı. 'İstanbul'un fethi özel konser programı'nda Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatacak eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Özel konser dinleyenleri mest etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA