Cumhurbaşkanlığından istifa edip, Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, eski İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunus-Bek Yevkurov'un Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 hafta önce istifa eden Yunus-Bek Yevkurov'un Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu. Daha önce general rütbesiyle Rusya Hava Kuvvetlerinde görev alan Yevkurov, Kuzey Kafkasya ve Kosova gibi önemli noktalarda görev yapmıştı.

SAVAŞ EĞİTİMİNDE GÖREVLİ İLK BAKAN YARDIMCISI

11 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Yevkurov, Savunma Bakan Yardımcılığında görev alanı olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri savaş eğitimini ve uçuş güvenliği hizmetini yönetecek. Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, Rus basınına konu ile ilgili yorumlarını aktararak, "Rusya Savunma Bakanlığında savaş eğitimine bakan bir bakan yardımcısının ortaya çıkması yerinde bir karar. Savaş eğitiminde görevli ilk bakan yardımcısı oldu. Savunma bakanı zaten çok sayıda görevle karşı karşıya kalıyor. Askeri savaş eğitimini her zaman belirli bir görevlinin üstlenmesi yerinde bir hamle oldu" ifadelerini kullandı.Yunus-Bek Yevkurov, 31 Ekim 2008-26 Haziran 2019 yılları arasında 11 yıl boyunca İnguşetya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü.