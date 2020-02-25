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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti

Resmi temaslar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'e tespih hediye etti. O anlar objektiflere yansıdı.

25.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:49

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak için sabah saatlerinde Ankara'dan 'ye uçtu. Erdoğan ziyaretleri doğrultusunda mevkidaşı İlham Aliyev ile görüştü ve tesbih hediye etti.

ZİRVE İÇİN AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan'a giden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

TESBİH HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti. Hediyeyi alan Aliyev'in gülümsediği anlar objektiflere yansıdı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti

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