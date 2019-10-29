Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı vurgusu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlendi. Devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'deki törene katıldı. Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan imzanın ardından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı vurgusu yaparak, "Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun.

BUGÜNKÜ TÖRENLER

Vatandaşların katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na kadar "29 Ekim kortej yürüyüşü" gerçekleştirilecek. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayacak yürüyüş, Birinci Meclis'te sona erecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, yürüyüşün sonunda burada bir konser verecek.

Anıtkabir'deki program sonrası Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

İSTANBUL'DA DA TÖREN DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde Resmi Geçit Töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.