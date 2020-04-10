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Cumhuriyet altını 2,378 lira, gram altın 363 lira

Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 liraya, gram altın da 363 liraya yükseldi.

10.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:32
Cumhuriyet altını 2,378 lira, gram altın 363 lira

Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 liraya, gram altın da 363 liraya yükseldi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara çıktıktan sonra 32.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldikten sonra 29.36 dolara döndü.

Paskalya tatili nedeniyle büyük ölçüde tatilde olan küresel emtia piyasalarında son işlemler;

gümüş, 15.42 dolar,

altın, 1,684.15 dolar,

bakır, 5,022.50 dolar,

platin, 743.64 dolar,

paladyum 2,168.60 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 363 liradan, çeyrek altın 595 liradan, Cumhuriyet altını da 2,378 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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