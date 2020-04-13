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Cumhuriyet altını 2,400 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ekonomiyi desteklemek için 2.3 trilyon dolarlık paketi açıklamasının ardından hızlı bir yükselişle 1,680 doları geçen ons altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde de 1,690 doları aştı.

13.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:26
Cumhuriyet altını 2,400 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ekonomiyi desteklemek için 2.3 trilyon dolarlık paketi açıklamasının ardından hızlı bir yükselişle 1,680 doları geçen ons altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde de 1,690 doları aştı. Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2,400 liranın, çeyrek altın da 600 liranın üzerine çıktı.

Analistlere göre, teknik açıdan altın fiyatlarının "yukarı yönlü hareket etme eğiliminde önemli bir engel göze çarpmıyor ve 1,700 doları aşmak ana hedef olarak kalmaya devam ediyor."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, 31-33 dolar ekseninde yatay hareket ediyor.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.02 artışla 29.66 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.94 düşüşle 31.73 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.16 düşüşle 15.23 dolar,

altın, yüzde 0.39 artışla 1,690.65 dolar,

bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,

platin, yüzde 0.63 düşüşle 744.53 dolar,

paladyum yüzde 4.27 artışla 2,263.05 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 369 liradan, çeyrek altın 605 liradan, Cumhuriyet altını da 2,416 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi
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