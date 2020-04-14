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Cumhuriyet altını 2,500 liraya yaklaştı

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak, küresel piyasalarda hızla yükselen altın fiyatları yedi yılın zirvesini aşarken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,500 lira sınırına dayanırken, gram altın 380 liraya çıktı.

14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:38
Cumhuriyet altını 2,500 liraya yaklaştı

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak, küresel piyasalarda hızla yükselen altın fiyatları yedi yılın zirvesini aşarken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,500 lira sınırına dayanırken, gram altın 380 liraya çıktı.

Buna karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya 'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasına karşın, küresel ekonomide beklenen durgunluğun talebi daha da düşüreceği beklentileriyle petrol yeniden düşmeşe başladı.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 2.13 düşüşle 31.18 dolara düşerken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 2.15 düşüşle 28.73 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.72 artışla 15.80 dolar,

altın, yüzde 1.81 artışla 1,744.0 dolar,

bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,

platin, yüzde 4.16 artışla 781.83 dolar,

paladyum yüzde 2.29 artışla 2,261.15 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 380 liradan, çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Opec, Ekonomi
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