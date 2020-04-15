Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla altın fiyatları küresel piyasalarda yedi yılın zirvesine tırmanırken, iç piyasada da Cumhuriyet altını 2,500 lirayı aştı.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın zirveyi sevdi" başlıklı yorumunda şu değerendirmeyi yaptı:

"Altın arzında yaşanan sıkıntılar, korona virüsünün hala önemli bir endişe kaynağı olarak kalmaya devam etmesi ve makroekonomik verilerdeki zayıflık ons altının son yedi yılın zirvesinde tutunmasını sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1720 doların öne çıktığını düşünüyoruz. Öyle ki bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin momentum kazanacağını söylemek mümkün. Olası geri çekilmelerde ise 1700 desteğini izleyeceğiz."

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), Covid-19 salgının etkisiyle petrol talebinde büyük düşüşler olacağını ortaya koyan raporunun açıklanmasının ardından petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı.

ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 19.22 dolara kadar geriledikten sonra, rapor öncesi düzeylerinden yüzde 2.14 düşüşle 19.65 doardan işlem görmeye başladı. Böylece ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 20.41 ve yolbaşına göre de yüzde 65.89 gerilemiş oldu.

Bunun yanında, uluslararası ölçüt olarak öne çıkan Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 3.68 düşüşle 28.51 dolara geriledi. Bu gelişmenin ardından, Brent petrolünde haftalık düşüş yüzde 10.02'yi bulurken, yılbaşından bu yana kayıpları da yüzde 54.16 olarak gerçekleşti.

Spot piyasada ise Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.05 düşüşle 28.27 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 4.29 düşüşle 26.74 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.58 düşüşle 15.52 dolar,

altın, yüzde 0.31 düşüşle 1,722.02 dolar,

bakır, yüzde 3.11 artışla 5,188.50 dolar,

platin, yüzde 0.13 artışla 783.33 dolar,

paladyum yüzde 2.95 düşüşle 2,167.43 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 382 liradan, çeyrek altın 628 liradan, Cumhuriyet altını da 2,507.50 liradan satılıyor.