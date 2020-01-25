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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' başlığı ile yer alan haberi yalanladı.

25.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:36Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' başlığı ile yer alan haberi yalanladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, hükümlü M.A.'nın infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine 3 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.'nın, ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmesinde infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine görüşmenin sistem üzerinden sonlandırıldığı belirtildi. M.A.'nın kendisini odasına götüren görevlilere de hakaret etmesi üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün itirazı üzerine Kırıkkale İnfaz Hakimliği'nin kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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