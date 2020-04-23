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Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, İnfaz Koruma Başmemurunun oğluna cübbe giydirdi

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ'ın ailesini ziyaret ederek oğlu Furkan'a cübbesini giydirdi.

23.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:56
Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, İnfaz Koruma Başmemurunun oğluna cübbe giydirdi
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ'ın ailesini ziyaret ederek oğlu Furkan'a cübbesini giydirdi.
Başsavcı Dönmez, cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, M Tipi Cezaevi 1. Müdürü Kemal Ertuş, 2. Müdürler Vezir Güneş ve Zeynel Abidin Portakal ile 18 gündür izolasyon sürecinde olan Dağ'ın ailesini ziyaret etti.
Aile üyeleriyle sohbet ederek moral veren Dönmez, Furkan Dağ'ın 18 gündür izolasyonda olan babasıyla görüntülü olarak görüştürdü.
Dağ'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Dönmez, temsili olarak Cumhuriyet Başsavcısı Cübbesini giydirdi.
Dönmez, bu süreçte tüm memurların yanında olduklarını ve gerekli desteği sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel , Haber
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