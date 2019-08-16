Haberler» Güncel» Haber

Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ göreve başladı

Ordu'nun Ünye ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, görevine başladı.

16.08.2019 17:05 Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ göreve başladı
Ordu'nun Ünye ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, görevine başladı.
Aladağ, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.
Ünye ile ilgili çok olumlu şeyler duyduğunu ifade eden Aladağ, "Ünye'ye daha önce gelmemiştim ancak gelmeden önce Ünye ile ilgili herkesten çok olumlu haberler aldım. Geldikten sonra da arayan kişiler çok şanslı olduğumu söylediler. O yüzden atandığım yerden memnunum. İnşallah güzel ve uyumlu bir şekilde görev süremizi tamamlayacağız." dedi.

Aladağ, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:01   Cammu Keşmir'de iletişim kısıtlaması hayatı felç ediyor
19:00   Ümraniye'deki yangının boyutu ortaya çıktı
19:00   Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada
19:00   Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da
18:57   Fethiye'de düzensiz göçmenlerin yakalanması - 4 kişi tutuklandı
18:55   Çorum'da hırdavat deposu yandı
18:55   Karaman'da uyuşturucu operasyonu