Haberler» Yaşam» Haber

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

20.08.2019 14:46 Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile İrcal bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, İrcal'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İyi niyet dilekleri için Başkan Kurt'a teşekkürlerini ileten Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Eskişehir, Başsavcı, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:26   Odunpazarı'ndan şeffaf ihale
14:46   Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret
14:22   Su sıkıntısı giderildi
14:17   AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'dan belediyeye içme suyu eleştirisi
14:01   Körfez Belediyesi'nden okullara tadilat desteği
13:03   Pazaryeri'nde 'Boncuk Fasulye' üreticileri birlik kurma kararı aldı
12:49   Burhaniyeli hayırsever esnaf örnek bir uygulamaya imza attı