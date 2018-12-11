Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

11 Aralık 2018 Salı 16:57



11 Aralık 2018 Salı 16:57

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Yavuz, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde seçimini, Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafından yana kullanan Yavuz, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un imzasını taşıyan "Karatenin sultanları" fotoğrafını oyladı.Yavuz, yarışmada yer alan foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik ederek, fotoğrafları seçmekte zorlandığını her birinin kıymetli olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansının yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Yavuz, "Anadolu Ajansı, haberleriyle dünyanın her tarafındaki gelişmeleri kamuoyuna, halkımıza aktarıyor. AA güzel çalışmalara imza atıyor, başarılarının devamını dilerim." diye konuştu.