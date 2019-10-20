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- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı

- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldıİSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

20.10.2019 13:10
- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı
İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönemi kapsamında düzenlenecek olan törenin provası Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törende halk oyunlar grubu gösterilerini düzenledikten sonra, bando eşliğinde yürüyüşe başlandı. Tören provasına askeri personelin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı çok sayıda personel katıldı. Provaya ayrıca, at ve kangal köpekleri de katıldı.
- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, Genel

Kaynak: İHA

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