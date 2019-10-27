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İBB duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gün boyu sınırsız internet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul genelinde tüm İBBWİFİ noktalarında internetin gün boyu sınırsız olacağını duyurdu.

27.10.2019 14:24İBB duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gün boyu sınırsız internet

İstanbul'da park, meydan ve toplu taşıma araçlarında, 2015 yılından itibaren İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından verilen İBBWİFİ hizmetinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kotaların kaldırılacağı açıklandı.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ekim Salı günü kullanıcılar interneti gün boyu sınırsız kullanabilecek.

2.5 milyonu aşkın İBBWİFİ kullanıcısı olduğu belirtilen açıklamada, günde ortalama 90 bin kullanıcının bu hizmetten yararlandığı belirtildi.

GÜNLÜK 2 MEGABİT HIZ

İBBWİFİ internet hizmetlerinde günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama aylık 200 terabayt download ve 25 terabayt upload kullanımı yapılıyor.

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBBWİFİ kablosuz ağına bağlanması yeterli olacağı kaydedildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, 29 Ekim, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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