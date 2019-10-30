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Cumhuriyet Bayramı'nda "İstiklal" sergisine rekor ilgi

İstanbul Eminönü'nde yer alan Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki "Milli Mücadelenin 100. Yılında İstiklal" sergisi Cumhuriyet Bayramı'nda büyük ilgi gördü.

30.10.2019 15:45Cumhuriyet Bayramı'nda

Yeni bir ziyaretçi rekoruna imza atan Türkiye İş Bankası Müzesi, 29 Ekim'de 10.919 kişiyi ağırladı. İstiklal sergisinin toplam ziyaretçi sayısı ise 400 bine ulaştı.

Milli Mücadele'nin tarihi

Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele'nin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi İstanbul ve Ankara'daki İş Bankası müzelerinde yılsonuna kadar ziyaret edilebiliyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan "İstiklal" sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. İstiklal sergisi; "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.


İş Bankası, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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