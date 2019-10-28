Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü günü raylı sistemlerde son seferlerin uzatılacağını duyurmuştu. İBB'den yeni yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle tüm hatlarda seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

İSTANBULLULARA MÜJDE

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde: 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle tüm hatlarda seferler 02:00'ye kadar uzatıldı. 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece 24 saat hizmet veren 6 metro hattı da 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece 02:00'ye kadar çalışacak. Bayramımız kutlu olsun.

SEFERLER 02.00'YE KADAR UZATILDI

Metro İstanbul'dan şu açıklama da yapılmıştı: 28 Ekim Pazartesi akşamı Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle F1, M3, T1 ve T4 hatlarında seferler 02:00'ye kadar uzatıldı. Gece Metrosu kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 hatları 24 saat hizmet verecek.