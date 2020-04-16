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Cumhuriyet Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi, insan yoğunluğu ve 65 yaş üstü vatandaşların çok olması sebebiyle yaya trafiğine kapatıldı.

16.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:43
Cumhuriyet Caddesi yaya trafiğine kapatıldı
Bursa 'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi, insan yoğunluğu ve 65 yaş üstü vatandaşların çok olması sebebiyle yaya trafiğine kapatıldı. Ara sokakların polis ekipleri tarafından tutulurken, bir çok dükkanın ise kapalı olması dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi de insan trafiğine kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde yunus timleri korona virüs salgınına karşı vatandaşlara 'evde kal' anonsu yaparak çağrıda bulunurken, bugün ise alınan tedbirler arttırıldı. insan yoğunluğu ve 65 yaş üstü vatandaşların çok olması sebebiyle Cumhuriyet Caddesi giriş ve çıkışları kapatıldı. Belli mesafelerle polis ekiplerinin bulunduğu caddeye çıkan sokaklar ise bariyerlerle kapatılarak insan geçişine izin verilmedi. Sadece dükkan sahiplerinin geçişine izin verilirken, bir çok dükkanın ise kapalı olması dikkatlerden kaçmadı.

Belediye ekipleri ise boş olan caddede dezenfekte işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Polis, Bursa, Güncel
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