Cumhuriyet'e hakaret edenlere İlber Ortaylı sinirlendi: Bunlar geri zekalı

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Teke Tek programına, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Cumhuriyet'e sövenlere sert tepki gösteren Ortaylı, "Cumhuriyet'e sövenler geri zekalı ve onların belli amaçları var." şeklinde konuştu.

"SÖVENLER GERİ ZEKALI"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 96 yıllık serüvenin konuşulduğu programda Fatih Altaylı "Cumhuriyete sövenler var." demesi üzerine İlber Ortaylı, "Sövenler geri zekalı, ve onların belli amaçları var." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLERE KARŞI ÇIKMAK İSTİYORLAR"

Cumhuriyet'i tenkit edenlere sert yüklenen Ortaylı, "Bir memlekette niye Cumhuriyet'i niye tenkit ediyorsun, niye çok kin tutuyorsun? Açık bir programınız var mı? Bunlar akıllarınca bir şeyi kullanarak bir şeylere karşı çıkmak istiyorlar." dedi.