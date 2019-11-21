(CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMADA KARAR

-MAHKEME 12 SANIK YÖNÜNDEN ESKİ KARARINDA DİRENDİ KADRİ GÜRSEL'E İSE BERAAT KARARI VERİLDİ

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Yargıtay tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme sadece sanık Kadri Gürsel'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Ahmet Şık, Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Kadri Gürsel katıldı.

SAVCI: "ESKİ KARARDA DİRENİLSİN"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütlerine yardım etme suçunu işlediklerini öne sürerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına direnilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

SANIKLAR: "BOZMAYA UYULSUN"

Bozma kararına ilişkin görüşü sorulan Kadri Gürsel, Akın Atalay, Güray Öz, Hakan Karasinir, Musa Kart, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Orhan Erinç, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik bozma kararına uyulmasını istedi. Sanık Ahmet Şık ise, "Ben buna Cumhuriyet komplosu diyeceğim, dava diyemeyeceğim. Bütün bu yargılamada tek tespit edilen bir suç olduğu, bu suç burada yargılanan sanıklar tarafından işlenmedi. Savcı bey mütalaasıyla bu suça ortak oldu. Sizin de savcıya ortak olup olmayacağınız verdiğiniz kararla belli olacak" dedi. Sanık Aydın Engin de "Savcı bey iddianameye bütünüyle sahip çıktı kendisinin bir hukukçu olduğunu unuttu" diye konuştu. Sanık Bülent Utku ise Cumhuriyet gazetesi davasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını, başından beri siyasi olduğunu, savcının mütalaasının tamamının da siyasi olduğunu söyledi.

"ÇİZERİN ÇİZİM YAPMASI YASAK"

Mahkeme Başkanı Ersin Öztürk, duruşma salonunda çizim yapmanın yasak olduğunu belirtince güvenlik görevlileri tarafından çizer uyarıldı. Bunun üzerine çizer, salondan dışarı çıktı.

SON SÖZ TARTIŞMASI

Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine sanık avukatlarından Bahri Belen söz alarak, usulen mahkemenin önce Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağı yönünde karar vermesi gerektiğini söyledi. Mahkeme başkanı ise son sözleri aldıktan bozmaya ilişkin kararlarını hükümle birlikte açıklayacaklarını söyledi. Bunun üzerine sanık avukatlarından Ergin Cinmen usule uyulmadığı gerekçesi ile reddi hakim talebinde bulundu. Cinmen'in reddi hakim talebini reddeden mahkeme sanıkların son sözlerini aldı.

SON SÖZLER ALINDI

Son sözleri için kürsüye çıkan sanıklar beraatlerini talep etti. Sanık Ahmet Şık, "Yargıtay kararı doğruları yansıttı ama eksiktir. Burada sanık olarak yargılanan herkesin beraat etmesi gerekir. Yargıtay kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındakilerin hukukçu olamadığının teşhisidir. Bu komploda görev alan her kim olursa olsun yargı önüne çıkmalı. Komplonun sahibi iktidar, ortaklığını yapan yargı ve medya bilsin ki ne korkacak ne diz çökeceğiz" dedi. Sanık Akın Atalay, "Hakkımızda 'FETÖ'ye yardım' iddiasıyla dava açan savcı Murat İnam'ın Yargıtay'da FETÖ üyeliğinden yargılanması devam ediyor. Madem ki bu davada suç ortaklığı yaptık, o zaman hepimizi için aynı hükmü kurun. Bizlerin şahsında gazetecilik mahküm edilmeye çalışıldı. Gazetecilik tutuklandı, gazetecilik cezalandırıldı" diye konuştu. Sanık Aydın Engin de" Sizler yargının siyasallaştığıyla ilgili çok ciddi iddiaların olduğu dönemde Cumhuriyet Davası gibi simgesel bir davada çok ciddi kararlar vereceksiniz. Bu sizin sınavınız, benim değil. Kolay gelsin" dedi. Sanık Musa Kart da "Bir mizahçının hayal gücünü aşan bir döneme tanıklık ettik. 9 ay Silivri'de kaldıktan sonra hakim karşısına çıktık. Yargıtay yaptığımızın gazetecilik olduğuna karar vermişken bir özür beklemeyelim mi? Evet, ben bir özür bekliyorum" dedi. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme kararında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına sanık Kadri Gürsel yönünden Anayasa Mahkemesi'nin kararı, diğer sanıklara göre konumu, iddianameye konu yazısının ise ağır eleştiri kapsamında değerlendirmesi gerektiği yönetim kurulunda olmadığı, bu nedenle bu sanık yönünden bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Mahkeme diğer 12 sanık yönünde ise atılı suçun sabit olduğu gerekçesiyle bozma ilamına direnilmesine hükmetti.

KADRİ GÜRSEL'E BERAAT

Mahkeme, sanık Kadri Gürsel hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı diğer sanıklara göre konumu, iddianameye konu yazısının ise ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yönetim kurulunda olmadığı, bu nedenle her türlü şüpheden uzak yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına karar verdi.

12 SANIĞA ESKİ CEZALAR VERİLDİ

Diğer sanıklar yönünden daha önceki kararında direnen mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek" suçundan Akın Atalay'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay Murat Sabuncu'nun 7 yıl 6 ay, Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Önder Çelik'in 3 yıl 9 ay, Musa Kart'ın 3 yıl 9 ay, Hakan karasinir'in 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör'ün 3 yıl 9 ay, Güray Tekinöz 3 yıl 9 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Ahmet Şık'ın 7 yıl 6 ay karar verdi. Bu 12 sanığın yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda verdiği kararında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan, gazetenin eski çalışanları Akın Atalay'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Aydın Engin'e 7 yıl 6'şar ay ve Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar Bülent Utku 4 yıl 6 ay, 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'e 3 yıl 9'ar ay, Yusuf Emre İper'e de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmedilmişti. Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın ise tüm suçlamalardan beraatlerine karar verilmişti. Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan sanık Ahmet Kemal Aydoğdu "örgüt üyeliği" suçundan aldığı 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının da ayrılmasına karar verilmişti.

5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf) mahkemenin kararı, 19 Şubat 2019'da onadı. İstinafın onayının ardından, 5 yıla kadar hapis cezası almış olan Kadri Gürsel, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Önder Çelik, Bülent Utku ve Hakan Kara'nın cezası kesinleşmiş oldu. Bu kararla 5 yılın altında ceza almış olan sanıklar Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Önder Çelik ve Hakan Kara 25 Nisan 2019'da cezaevine girdi. Kadri Gürsel ise 29 Mayıs 2019'da cezaevine girdi. Cezası 5 yılın üstünde olanların dosyası ise Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 12 Eylül 2019'da Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları hakkındaki "terör örgütüne yardım"dan verilen mahkümiyet kararlarını bozmuştu. Yargıtay, mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşerek cezaevine giren sanıklar Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör'e de sirayet etmesi gerektiğine karar vererek cezalarının infazının durdurulmasına hükmetmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama kararının kaldırılmasına da hükmeden Yargıtay, tahliyesine karar verilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırmıştı. Gazetenin muhasebe servisi çalışanı Emre İper hakkında ise cezasının onanmasına karar verilmişti. İper, yargı paketinde yapılan değişiklik sonrası tahliye olmuştu. Öte yandan, Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise "örgüt üyeliği" suçundan aldığı 10 yıl hapis cezasının onanmasına karar verilmişti.

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-Sanıkların duruşmadan çıkışları

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