Cumhuriyet gazetesi davasında sanık Kadri Gürsel beraat etti

Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına 12 sanık yönünden direnirken, sanık Kadri Gürsel hakkında beraat kararı verdi. Dosyanın, yeniden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderileceği ve Kurul'un vereceği kararın geçerli olacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin 13 eski çalışanının İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan aldıkları mahkumiyet kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Aydın Engin, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hakan Karasinir, Hacı Musa Kart, Hikmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik ile avukatları katıldı. Duruşmada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "Cumhuriyet devleti milleti ve fertlerinin güvenliği birliği, huzur ve düzeni ile toprak bütünlüğünü tehdit eden bu olguları bozup yıkmaya yönelik, yalan haber, operasyonel amaçlı yazı ve paylaşımlar ile devletin toprak bütünlüğüne, bağımsızlık ve egemenlik haklarına saldırıda bulunan ve tüm dünyanın silahlı terör örgütü olarak kabul ettiği PKK terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile çok sayıda insanımızı ve güvenlik görevlimizi şehit eden FETÖ silahlı terör örgütünün hukuka aykırı amaç ve hedeflerine ulaşmasına çalışılmış, sistematik bir şekilde bu örgütlere yardım ve destekte bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Mütalaada, Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi'nin bozma kararına karşı direnilmesi ve daha önceki mütalaada belirtilen sevk maddeleri gereğince sanıkların cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık Kadri Gürsel, Yargıtay'ın bozma kararına uyularak hakkında beraat kararı verilmesini talep ederken sanık Akın Atalay, "Bu davada bizim şahsımızda ifade özgürlüğü ve gazetecilik yargılandı, cezalandırıldı" dedi. Duruşmada söz alan Ahmet Şık ise, "Bu Yargıtay kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki görev almış olanların hukukçu olamadığının teşhisidir" dedi.

Duruşmayı resmeden çizer, mahkeme başkanının çizim yapılmamasına ilişkin talimatının görevliler tarafından kendisine iletilmesinin ardından salondan çıktı. Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanıklar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadri Gürsel hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan dava açıldığını ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı, yönetim kurulunda olmaması, iddianameye konu yazısının ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet 12 sanık hakkında ise Yargıtay'ın bozma kararına direnme kararı vererek, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ı 'örgüte yardım' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, yazar Hikmet Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ı 7 yıl 6 ay, Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Önder Çelik'i 3 yıl 9 ay, Musa Kart'ı 3 yıl 9 ay, Hakan Karasinir'i 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör'ü 3 yıl 9 ay, Güray Tekinöz'ü 3 yıl 9 ay ve yazar Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay hapis cezasını tekrarladı. Mahkemenin direnme kararıyla önceden verilmiş olan cezalar geçerli olurken, 12 sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasaklarının da devamına karar verildi.

Dosya, yeniden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. Kurulun vereceği karar ise geçerli olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA