Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Marmara Ereğlisi Adayı Yeniden İbrahim Uyan Oldu! İbrahim Uyan Kimdir ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi Belediye Başkan adaylarının yeniden İbrahim Uyan olduğunu açıkladı. Peki İbrahim Uyan kimdir?

İBRAHİM UYAN KİMDİR ?

İbrahim Uyan, 1959 yılında dünyaya geldi. Uyan, ilk-orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılına kadar müteahhitlik ve armatörlük yaptı.

CHP'DEN MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

İbrahim Uyan 1999 Yerel Şeçimleri'ne, Marmara Ereğlisi Belediye Başkan adayı olarak girerek seçimi kazandı. Günümüze kadar aday gösterildiği tüm seçimlerde Marmara Ereğlisi halkının desteğini alarak tekrar başkan seçildi.

İBRAHİM UYAN DÖNEMİNDE 2 BELEDİYE MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİNE BAĞLANDI

Yeniçiftlik ve Sultanköy Belediyeleri'nin Marmara Ereğlisi Belediyesi'ne bağlanması İbrahim Uyar döneminde gerçekleşti.

İbrahim Uyan aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır.