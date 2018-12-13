Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Hilmi Saral Oldu! Hilmi Saral Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Of Belediye Başkan Adayının ismini Hilmi Saral olarak açıkladı. Hilmi Saral kimdir? Mesleği nedir? Hilmi Saral hakkında merak edilenler haberimizde...

HİLMİ SARAL KİMDİR ?

Hilmi Saral, 1956 yılında Trabzon'da doğdu.Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olan Saral, lisans eğitimini 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV YAPTI

Hilmi Saral Kars, Eskişehir, Gümüşhane, Yozgat ve Ankara'da öğretmen olarak çalıştı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü APK Dairesine uzman olarak atandı ve 2005 yılında emekli oldu.

GENÇLİĞİNDEN BU YANA CHP ÇATISI ALTINDA

Lise yıllarında CHP Gençlik Kolları aktif üyeliği, Eğitim Enstitüsünde okurken Karadeniz DEV-GENÇ üyeliği ve yöneticiliği yapan Saral, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ilk üyelerinden biridir.

TRABZON KURULTAY DELEGELİĞİ YAPTI

Hilmi Saral, 2002 Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı ve 2007 Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olarak gösterildi. 2002 ve 2007 Genel Seçimleri'nde yapmış olduğu çalışmalarla takdir toplayan Saral, aynı zamanda Trabzon Kurultay Delegeliği de yaptı.

Hilmi Saral evli ve 2 çocuk babasıdır.