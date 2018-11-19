Cumhuriyet'i Anlattılar Ankara'yı Gezdiler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrenciler Ankara
'yı gezdi. Altıeylül
'Ecdadının İzinde' projesi kapsamında Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığında Altıeylül ilçe sınırlarındaki tüm ilk ve ortaokullarda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Ankara gezisi düzenlendi.
Öğrenciler Başkent Ankara'da; 1. ve 2. Meclis, Ankara Kalesi, Anıtkabir
, Atatürk
Orman Çiftliği ve Millet Camisi olmak üzere birçok noktayı ziyaret etti. Atalarını ve ecdadını unutmamak adına tarihi önemi olan noktalara düzenlenen gezilerde öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Ankara'ya yapılan kültür gezisinden oldukça memnun ayrılan öğrenciler, kendilerine sağlanan bu imkan için Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. Öğrenciler, kendilerinin öz gelişiminde oldukça etkili olan bu tür yarışmaların ve gezilerin devamını dilediler. - BALIKESİR
29 ekim cumhuriyet bayramı,Ankara
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:40