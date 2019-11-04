Haberler » Spor » Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı'

Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı'

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Briç Kulübü iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası' yapıldı.

04.11.2019 19:40Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı'
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Briç Kulübü iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası' yapıldı.

3 Kasımda Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda yapılan ve 34 masada 66 çift sporcunun oynadığı turnuvaya Muğla ve ilçelerinden briç tutkunları katıldı.

Genel, Karışık, Senyör ve Kadınlar olmak üzere dört kategoride yapılan turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından takdim edildi.

Turnuvada Genel kategoride Murat Gülay, İsmail Balaban birinci, Murat Kızıl, Tuncay Tolga Şengöz ikinci, Ali Mat, Süleyman Koç üçüncü, Karışık kategoride Mehmet Fevzi Demirtaş, Asuman Bayhan Uçar birinci, Senyör kategoride İsmail Tüylü, İlyas Demirci birinci, Kadınlar kategoride Nagehan Yıldırım, Serpil Fırıl birinci oldu. - MUĞLA

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:26 Gaziantep FK maçının ardından
23:10 Şampiyonlar krallar gibi karşılandı
23:08 Mustafa Ati Göksu: "Futbola özgü her şey vardı"
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
4.11.2019 23:30:16