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Cumhuriyet Kupası kayıtları başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak.

09.10.2019 15:55Cumhuriyet Kupası kayıtları başladı
Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak.

SAÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünün düzenlediği "96. Yıl Cumhuriyet Kupası" etkinliği için kayıtlar 1 Ekim'de başladı. Merkez Kafeteryada yapılacak kayıtlar, 5 Kasım Salı gününe kadar sürecek. Etkinlikler 5-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencileri spor faaliyetlerine özendirmek amacıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupasında, 10 ayrı spor dalında çeşitli etkinlikler yapılacak. Öğrenciler bu kapsamda masa tenisi, tavla, satranç, pes 13, voleybol, basketbol, kort tenis, masa futbolu ve bilardo olmak üzere birçok dalda mücadele edecek.

Etkinlikler sonucu dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. - SAKARYA

Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

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