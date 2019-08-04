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Cumhuriyet Kupası'na doğru

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı.

04.08.2019 12:42 Cumhuriyet Kupası'na doğru
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan, kupanın kağıt biletlerinin satışı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinden devam ediyor.
Karşılaşmanın biletleri, 5, 10 ve 20 liradan satılıyor.

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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