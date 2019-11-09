Haberler » Güncel » Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Haber

Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Gaziantep'in Araban ilçe Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, başarılı öğrenciler için temin ettiği toplam 64 çift ayakkabı ve bot'u eğitime motivasyon sağlamaları için öğrencilere hediye etti.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:07Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi
'in ilçe Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, başarılı öğrenciler için temin ettiği toplam 64 çift ayakkabı ve bot'u eğitime motivasyon sağlamaları için öğrencilere hediye etti.

Araban ilçesi Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, ilçeye bağlı Akbudak kırsal mahallesindeki 105 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akbudak İlkokulu'ndaki ve 153 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akbudak Ortaokulu'nu ziyaret ederek, Akbudak İlkokulu'ndaki 40, Akbudak Ortaokulu'ndaki 24 başarılı öğrenci olmak üzere toplam 64 başarılı öğrenciye eğitime motivasyon sağlamaları için ayakkabı ve bot hediye etti.

Savcı Açıkyürek, Akbudak Ortaokulu idaresi ile sınıfları ziyaretinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilere Adliye'de ne iş yapılır, savcıların ve hakimlerin görevlerinin ne olduğunu anlatarak, derslerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45 Dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak sonbaharı yaşanıyor
15:44 İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor
15:44 Düzce'de ters dönerek bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı
15:38 46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi
15:42 Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yılı kutlandı
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:45:32