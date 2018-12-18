Cumhuriyet Savcısı Yazdı, Zabıt Katibi Çekti

Kaynak: AA

ÖMER SÜT - İzmir Cumhuriyet Savcısı Durmuş Taşdemir yazdığı şiirlere, bir zabıt katibinin yönetmenliğinde klip çekerek yargı çalışanlarının farklı yüzünü insanlara yansıtmaya çalışıyor.Cumhuriyet savcısı olarak 1991'de Artvin'in Şavşat ilçesinde mesleğe başlayan Taşdemir, Tunceli'nin Çemizgezek, Kayseri'nin İncesu ve İzmir'in Bergama ilçesinde görev almasının ardından İzmir'e tayini çıktı.Evli ve bir çocuk babası Taşdemir, soruşturmalardan fırsat buldukça hem çocukluk hayali hem de iş yoğunluğunun stresinden kurtulmak için şiir yazmaya başladı."İzmir" temalı çok sayıda şiir yazan Taşdemir'in birçok şiirine, zabıt katibi olarak çalışan Nedim Argan da klip çekti.Durmuş Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıldır Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını, ilk şiirini Kıbrıs Barış Harekatı'ndan esinlenerek kaleme aldığını, daha sonra yazdığı doğa, aile, aşk ve çevre duyarlılığı temalı şiirlerini kitapta topladığını anlattı.Mesleğine dışarıdan bakmasına katkı sağlayan şiir sayesinde "incelikli" insani duygulara da dokunduğuna dikkati çeken Taşdemir, iş yoğunluğundan ara sıra şiirden uzaklaştığını ancak şiirin hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Şiir benim için bir hobi olmanın ötesinde, kendimi ifade ediş biçimidir." dedi."Şiirle hukukun ortak kesişme noktaları var"Şiir yazıp edebiyatla uğraşmanın sürekli bir çaba gerektirdiğini ancak işlerin yoğunluğu ve sürekli soruşturma dosyası okumak zorunda kalmaktan buna her zaman fırsat bulamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Aslında şiirle hukukun, savcılığın ve hakimliğin ortak bir kesişme noktaları var, onu önemsiyorum. Her ikisi de duyarlılık gerektiriyor, empati yapmayı gerektiriyor. Gerek mesleğimde gerek kişisel yaşamımda ve şiirlerimde hak duygusuna, adalet duygusuna önem veririm buna çok da inanırım. Bu temaları işlerim.İnsanlar, bizi yani adliye çalışanı, Cumhuriyet savcısı ya da hakimleri genelde 'mesafeli duran, soğuk yüzlü' insanlar olarak bilir. Halbuki, bu mesleğin içerisinde olan biri olarak, sadece kendim için değil, birçok meslektaşım için de rahatlıkla söyleyebilirim, bizim içimizde de insani bir dünya var fakat yaptığımız iş gereği iş ortamında bunu yeterince yansıtma imkanı bulamıyoruz. Şiir, edebiyat, resim, güzel sanatların diğer dalları veya başka uğraşların bu özelliklerimizin ortaya çıkması için uygun ortamlar sağladığını düşünüyorum."Şiirlere klip çeken zabıt katibi Nedim Argan ise adliye ve yargı işlerinin yoğunluğu arasında sanatla ilgilenmeye çalıştığını, şiirlerini beğendiği Cumhuriyet savcısı Taşdemir için klip çekmekten büyük keyif aldığını söyledi.Argan, "Bu kliple özellikle yoğun çalışan yargı camiasının farklı yüzü ve insani yönünü yansıtmaya çalıştık. Güzel bir çalışma oldu. Beğenileceğini umuyorum." dedi.