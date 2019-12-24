Haberler » Spor » 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı - Spor

'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar'ın, İzmir'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.

24.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:02 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı
Simav İlçe Gençlik ve Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat 'ın, 'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.

Milli atlet ve atletizm antrenörü Sebahat Akpınar, İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen 10 kilometrelik Cumhuriyet şehitleri ulusal koşusunu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, spor adına yapılan tüm etkinliklerin birer kazanım olduğunu belirtti.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 23 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de yapılan koşuda birinci olarak kupa alan Milli antrenör Sebahat Akpınar'ı tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi. - KÜTAHYA

Akpınar, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:31   Göztepe'de sakat ve cezalılar can sıkıyor - Spor
11:24   Trabzonspor'da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu - Spor
11:22   Menemenspor'u yerlileri uçurdu - Spor
11:20   TFF 1. Lig'de zirvenin sahibi Hatayspor - Spor
11:20   Boksta ikizi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
08:42   Diagne yeniden Galatasaray'da! İşte transferin ayrıntıları - Spor
00:58   Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş - Spor
00:33   Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı - Spor
24.12.2019 11:33:21