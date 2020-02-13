Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliği başladı

Anadolu'nun verimli topraklarının tohumlarının yanında yerelleşmiş tohumlar, teknoloji ve bilim ile yeniden gıda zincirine girecek ve sofralara ulaşacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da yaptığı basın toplantısı ile, gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişimi için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"ni duyurdu.

Bakan Pakdemirli, son 17 yılda tohumculuk sektörüne yaklaşık 2,5 milyar TL destek verildiğini, bugün 86 ülkeye yaklaşık 255 milyon dolarlık tohumluk ihracat yapıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Bugün artık Türkiye tohumluk üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de bitki ıslahçıları tarafından kendi genetik kaynaklarımız ile geliştirilen çeşitler ile tohumculuk sektörünün büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: "Ülkemiz tohumculuğunda eğitim, yeni çeşit, tescil, sertifikasyon ile fide ve fidan alanlarında 'İhtisas Merkezleri' kurarak 'Atadan Toruna Tohum Seferberliğini' buradan ilan ediyorum. Seferberlik kapsamında 'Eğitim, Test ve Sertifikasyon, Analiz ve Fidan İhtisas Eğitimi' olmak üzere 4 ayaklı bir strateji izlenecek. Tescil ve Sertifikasyon Merkezlerimizde; Morfolojik, Moleküler Test Laboratuvarı, Tohum Teşhis, Analiz ve Görüntüleme Sistemleri, Karacabey Fidan ve Fide Merkezimizde Meyvecilik Üst Merkezi ile 'Ata Meyveleri Gen Bahçesi' kurularak ülkemiz tohumculuğuna yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ile tohumculuk sektörümüzü yeni teknolojiler ile buluşturacağız."

2 YILDA 15 BİN ÇİFTÇİYE EĞİTİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seferberlik kapsamında en önemli olanın çiftçi eğitimi olduğunu söyledi. Pakdemirli şöyle konuştu: "Uygulamalı çiftçi eğitimi ile 2 yılda 15 bin sözleşmeli, sertifikalı tohum üreticisi eğitim görecek. Eğitimler Ankara, Adana, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Manisa olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilecek. Eğitim merkezlerinde 1'er hafta olarak sertifikalı tohum üreten çiftçilerimize uygulamalı eğitimler verilecek. Bu kapsamda ülkemiz ihtiyacına uygun olarak, üst kademe (Elit, Orijinal) sertifikalı tohumluk üretim planlaması sağlanacak, ithalatına ihtiyaç duyulan durum buğdayı, ayçiçeği ve mısır gibi türlerde tohumluk üretimlerinin artırılarak ithalat oranları düşürülecek."

TOHUM VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması ve ıslahçı haklarının tescilini sağlayacak, dünya standartlarında analiz kabiliyeti ve teknolojisi olan bir morfolojik ve moleküler test laboratuvarı kurulacağını belirterek, "Böylece tohum üreticilerinin yetiştireceği, geliştireceği yerli tohum türlerinin tescili de uluslararası akreditasyona sahip olacak bu laboratuvarda gerçekleştirilecek. Uluslararası standartlarda teknolojileri kullanacak olan laboratuvar sayesinde Türkiye'nin dijital tohum arşivi ve kataloğu ile tüm resmi ve özel yetkili laboratuvarların, üniversitelerin, tohum analistlerinin yararlanabileceği bir veri tabanı da oluşturulacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, dünyada bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması ve ıslahçı hakları için yapılan tescil işlemleri piyasasının yaklaşık 32 Milyon Euro olduğunu, test laboratuvarlarının hayata geçirilmesiyle dışa bağımlılığın azaltılarak yıllık 6 Milyon TL ilave kazanç sağlanacağını belirtti.

TOHUM ANALİZ VE GÖRÜNTÜLEME

Seferberlik kapsamında hayata geçirilecek bir diğer projenin ise, tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, yapılan çalışmalar neticesinde ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştirileceğini vurguladı. Pakdemirli, bu projede kullanılacak özel ve ileri görüntüleme sistemleri sayesinde tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasının sağlanacağını kaydetti.

FİDAN İHTİSAS MERKEZİ

Seferberlik kapsamında hayata geçirilecek projelerden biri de Bursa Karacabey'de 150 dekarlık alanda kurulacak Fidan İhtisas Merkezi olacak. 'Standart Fidan Damızlık Parseli' olarak adlandırılan bu proje fidancılık ve meyvecilik sektörünün mesleki ve hayat boyu eğitim merkezi olarak çalışacak. Bakan Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi'nin uluslararası standartlarda ve modern tekniklerle fidan üretimi, zirai mücadele, sulama ve besleme gibi alanlarda eğitimler verileceğini söyledi.

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohumculuk sektörüne ilişkin bilgiler de verdi. Türkiye'nin bitkisel biyolojik çeşitliliğinin sadece Türkiye'de bulunan türlerin yanı sıra yerel çeşitler açısından da çok zengin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Özellikle, tarımı yapılan türlere ait bitki genetik kaynaklarındaki genetik çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir.Tohumculukta nohut, mercimek ve kuru fasulyede yüzde 100, arpada yüzde 99,5, makarnalık buğdayda yüzde 81, ekmeklik buğdayda yüzde 69, çeltikte yüzde 68, yem bitkilerinde yüzde 85, sebzede yüzde 77 oranlarında yerlilik sağlandı. Son 16 yılda sertifikalı tohum üretimimizi 7 kat artırarak 1.059 bin tona çıkardık. 17 milyon dolar olan tohum ihracatımızı 9 kat artış ile 152 Milyon dolara, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 31 iken yüzde 85 seviyesine yükselttik. 120 Milyon dolar olan ülkemiz tohum sektörümüzün pazar büyüklüğü 8 kat artarak 1,3 milyar dolara çıkardık."