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"Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi açıldı.

23.10.2019 17:00
Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi açıldı.
Belediye Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, geçmiş yıllarda kentteki Cumhuriyet Bayramı törenlerinde çekilmiş 50 fotoğraf yer aldı.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşılırken anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Yüksel, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da bütün kurum ve kuruluşlarla hazırlık yapıyoruz. Bu sergi de kutlama etkinliklerinden biri. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini, bunun yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan fotoğraf sergisi gezildi.
Sergi, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Çorum, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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