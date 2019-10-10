Haberler » Güncel » Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi.

10.10.2019 16:26Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da
Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi.
Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Elazığ Öğretmenevi önünde halkın ziyaretine açıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Hülya Ülkügür, tıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tırımız da Atatürk ile ilgili görseller, milli mücadele ile ilgili orjinal dökümanlar, ulusal ve yabancı basında o gün ile ilgili çıkan yayınlar yer alıyor." dedi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ'dan
17:41 Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar
17:40 Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:40 HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ'dan
17:40 Pamukkale'de sinema yangını
17:35 Hocalı katliamı şehitleri Denizli'de anıldı
17:35 KKTC Başbakanı Tatar, Kocaelili iş adamları heyetini kabul etti
10.10.2019 17:42:00