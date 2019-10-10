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Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi.

10.10.2019 16:55
Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi.
Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Elazığ Öğretmenevi önünde halkın ziyaretine açıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Hülya Ülkügür, tıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tırımız da Atatürk ile ilgili görseller, milli mücadele ile ilgili orjinal dökümanlar, ulusal ve yabancı basında o gün ile ilgili çıkan yayınlar yer alıyor." dedi.
Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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