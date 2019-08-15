Haberler» Güncel» Haber

Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da

15.08.2019 17:08 Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi
17:59   Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor
17:58   Botan Vadisi, milli park oldu (2)
17:58   Denizli'deki deprem - Adliye işlemleri bahçeye kurulan çadırda veriliyor
17:56   Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
17:54   Kaçış Oyunu
17:53   Pamukkale'de 15 bin çocuk yaz boyu eğlendi