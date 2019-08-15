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Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da

Cumhuriyet TIR'ı Hatay'daAtatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 'Rotamız Atatürk' sloganı ile Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Hatay'a geldi.

15.08.2019 17:15
Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da
Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 'Rotamız Atatürk' sloganı ile Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Hatay'a geldi.
Milli mücadelenin 100'üncü yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'uncu yılı münasebeti ile merkez Antakya ilçesine ait 15 Temmuz Milli İrade parkına gelen TIR'ın açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Tırı Yollarda projesi ile hazırlanan tırda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'ndan Nutuk'un ilk basımına kadar Atatürk'ü anlatan objeler sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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