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Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı.

20.08.2019 13:52 Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı Çeşme'de konuşlandı.

Çeşme ilçesinde, çarşı girişinde konuşlanan ve Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan Cumhuriyet tırı vatandaşlardan ilgi gördü. Tırın içini dolaşan vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına yer alan eserleri hayranlıkla gezdi.

Stantlarda; Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancı ülkelerde basılan kitaplar, İstiklal madalyaları, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk fotoğrafları, Atatürk'ün ses kasetleri, videolar, özel gün kibritleri, Atatürk'ün ölümünün ardından basılan gazeteler ve Cumhuriyet kadınlarının fotoğrafları yer aldı. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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