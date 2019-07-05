05.07.2019 14:44
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Cumhuriyet Tırı Ereğli'ye geldi

Cumhuriyet Tırı Ereğli

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ereğli Şube Başkanı Yusuf Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet Tırını Ereğli ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Etkinliğe, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.
Kaynak: AA
mustafa kemal atatürk, Güncel

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