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Cumhuriyet Tırı Karamürsel'e geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Karamürsel ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

15.08.2019 11:30 Cumhuriyet Tırı Karamürsel'e geldi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Karamürsel ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı'nı Karamürsel ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlhan Çınar alanında yer alan tır içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası'ndan, 10. Yıl Madalyası'na orijinal objelerin yanı sıra, Türkiye'de ve dünyada basılmış Atatürk'le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemeler ve panolar yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Karamürsel, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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