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Cumhuriyet Tırı Yozgat'ta

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırladığı Cumhuriyet Tırı, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların hizmetine açıldı.

15.10.2019 14:03Cumhuriyet Tırı Yozgat'ta
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırladığı Cumhuriyet Tırı, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların hizmetine açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Yozgat'ta ziyarete açıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırda, Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar ve yayınlardan oluşan basılı malzemeler ile kitaplar ve pullar yer aldı.

Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından vatandaşlar tırı gezip fotoğrafları ve eserleri inceledi. Tır bugün ve yarın vatandaşların hizmetine açık olacak. - YOZGAT

Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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