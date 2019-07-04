Cumhuriyet Tırı Zonguldak'a geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı Zonguldak halkının ziyaretine açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet tırını Zonguldak'ta ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şube yönetimi olarak bugün lavuar alanında tırımızı konuk ettik. Tırımızın içerisinde milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 günü atamızın Samsun'a çıkışından itibaren yaptığı aşamalar bulunmakta. Ayrıca bu tırımızın içi cumhuriyet tarihimizde kayda geçmiş değerli dokümanlarımızdan oluşan bir müzedir. Tırımızın açılışıyla birlikte halkımızın yoğun ziyaretini gördük. Tırımız 81 ilimizle birlikte birçok ilçemizi de dolaşacak. Herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA