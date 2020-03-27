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Cumhuriyet Üniversitesi el dezenfektanı üretti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında üniversitenin ihtiyacı için el dezenfektanı üretti.

27.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:28
Cumhuriyet Üniversitesi el dezenfektanı üretti
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında üniversitenin ihtiyacı için el dezenfektanı üretti.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tutku Tunç ve Öğretim Görevlisi Eda Sönmez Gürer önderliğinde fakülte laboratuvarlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) formülasyonuna uygun olarak üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el dezenfektanı üretimine başlandı.
CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, proje ekibini ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi aldı.
Rektör Yıldız, hijyenle ilgili ürünlerin bundan sonra üniversitede üretileceğini, böylece güvenilir ürünler kullanılabileceğini ifade etti.

El temizliğinin önemli olduğunu aktaran Öğretim Görevlisi Eda Sönmez Gürer de "Ürün, 3 maddeden oluşuyor. Esas ana maddesi yüzde 76'lık etanol. Etanolün bildiğimiz gibi çok büyük dezenfektan etkisi var. Ayrıca yüzde 3 hidrojen peroksit var. Diğeri de gliserin. Cildimizi korumak amaçlı viskoz bir maddedir. Sağlık Bakanlığı bu salgın döneminde hastaların, sağlık çalışanlarının kolayca el dezenfektanına ulaşması için Resmi Gazete'de yayımlanan ek bir genelge ile tüm eczacılarımıza DSÖ'nün formülasyonuna uymaları şartıyla dezenfektan üretme izni vermiştir. Biz de Eczacılık Fakültesi'ndeki hocalarımızla böyle bir proje geliştirdik. Bu el dezenfektanını öncelikle üniversite hastanemizdeki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı üretiyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

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